Запасов угля для электроэнергии в Приднестровье хватит только на январь – правительство Молдовы

3 января в Приднестровье проводились веерные отключения.

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Запасы угля на электростанции в Приднестровье, являющейся главным источником электричества в непризнанной республике, завершатся до конца января. Об этом сообщили в правительстве Молдовы.

«Станция MGRES/Cuciurgan работает на угле, с ежедневным потреблением 1000 тонн, из которого производится 140-150 МВт электроэнергии. Запасов угля хватит до конца января этого года, что меньше заявленных ранее 50 дней», - говорится в сообщении.

Кроме того, 3 января по всему региону производились веерные отключения. Из-за перегрузки сети были зафиксированы сбои в работе электросети, что зацепило более 3 тысяч потребителей.

В правительстве Молдовы заявили, что полиция, медицинские работники и экстренные службы готовы оказать поддержку людям, нуждающимся в помощи.

Ранее сообщалось, что в непризнанном Приднестровье остановили работу все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов.

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