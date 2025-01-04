Запасів вугілля для електроенергії у Придністров’ї вистачить лише на січень – уряд Молдови

3 січня у Придністров'ї проводилися віялові відключення.

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Запаси вугілля на електростанції у Придністров’ї, яка є головним джерелом електрики у невизнаній республіці, завершаться до кінця січня. Про це повідомили в уряді Молдови.

«Станція MGRES/Cuciurgan наразі працює на вугіллі, зі щоденним споживанням 1000 тонн, з якого виробляється 140-150 МВт електроенергії. Запасів вугілля вистачить до кінця січня цього року, що менше заявлених раніше 50 днів», - сказано у повідомленні.

Крім того, 3 січня по всьому регіону проводилися віялові відключення. Через перевантаження мережі було зафіксовано збої в роботі електромережі, що зачепило понад 3 тисячі споживачів.

В уряді Молдови заявили, що поліція, медичні працівники та екстрені служби готові надати підтримку людям, яким знадобиться допомога.

Раніше повідомлялося, що у невизнаному Придністров’ї зупинили роботу всі промислові підприємства через відсутність енергоресурсів.

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