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У Мін’юсті анонсували відновлення низки соціальних сервісів після кібератаки на реєстри

21:36, 4 січня 2025
У Міністерстві юстиції розповіли про досягнутий прогрес щодо відновлення роботи державних реєстрів.
У Мін’юсті анонсували відновлення низки соціальних сервісів після кібератаки на реєстри
Фото: minjust.gov.ua
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Перший заступник Міністра юстиції України Микола Кучерявенко повідомив, що окрім відновлення частини функціоналу реєстру ДРАЦС, українці незабаром отримають доступ до важливих соціальних сервісів. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

 «Така масштабна атака на державні реєстри є атакою на кожного українця. Але ми довели, що здатні не лише чинити опір, а й перемагати. Відновлення реєстру ДРАЦС — це черговий доказ того, що життя триває, і держава продовжує функціонувати», — зазначив Микола Кучерявенко.

Перший заступник зауважив, що вже завтра буде відновлено доступ до таких соціальних сервісів: подання заяв на зимову єПідтримку для дітей, отримання витягу про реєстрацію місця проживання дитини, оформлення допомоги для одиноких батьків, підтримки осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.

Водночас він додав, що послуга «єШлюб» буде доступна впродовж кількох днів. Для її повноцінного запуску необхідно обробити всі паперові документи, які накопичилися за період тимчасової зупинки роботи реєстрів.

Микола Кучерявенко також акцентував увагу на розробці запобіжників, які унеможливлять подібні атаки в майбутньому: «Наша мета — не лише відновлення роботи реєстрів, а й побудова стійкої системи, яка захищатиме державні дані від будь-яких загроз».

Нагадаємо, раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату.

Раніше Міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу атаку на державні реєстри за весь час — відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів.

Нагадаємо, що Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Також у Мін’юсті заперечили ризик незаконного заволодіння майном через обмежений доступ до реєстру.

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мінюст

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