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5 января православные отмечают Сочельник перед Крещением

08:32, 5 января 2025
Православные христиане отмечают Голодную кутью - день поста и очищения.
5 января православные отмечают Сочельник перед Крещением
Фото: drohobych-rada.gov.ua
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5 января православные христиане отмечают Крещенский Сочельник, который еще называют Надвечерьем Богоявления. Это день строгого поста, покаяния и подготовки к празднику Крещения Господня. В народе этот день также называют Голодной кутьей из-за традиции скромной трапезы.

В этот день верующие придерживаются однодневного поста, отказываясь от мяса, яиц и молочных продуктов. На ужин готовят постную кутью, которую заправляют только медом и маком, без орехов и фруктов. Остальные блюда тоже должны быть простыми - считалось, что скромность праздничного стола принесет благополучие в новом году.

Сочельник - это время очищения и подготовки: убирали в домах, готовили праздничные блюда на Богоявление. После появления первой зари семья садилась за стол, начиная трапезу с кутьи. Остатки этого блюда традиционно отдавали птицам.

Вода, освященная в этот день, считается такой же целебной, как и на Крещение. Ее используют для освящения дома и защиты от злых сил. В древности в некоторых регионах Украины в этот день щедровали, одаривая хозяев веткой орешника - оберегом от зла.

В храмах проходят богослужения и Литургия. Освящение воды в Крещенский Сочельник, традиция которого возникла в XII веке, является важной частью дня. Святую воду хранят круглый год для духовной защиты и лечения.

Крещенский Сочельник - это день, когда верующие задумываются об очищении души и тела, придерживаясь вековых традиций.

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