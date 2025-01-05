5 января православные отмечают Сочельник перед Крещением

Православные христиане отмечают Голодную кутью - день поста и очищения.

Фото: drohobych-rada.gov.ua

5 января православные христиане отмечают Крещенский Сочельник, который еще называют Надвечерьем Богоявления. Это день строгого поста, покаяния и подготовки к празднику Крещения Господня. В народе этот день также называют Голодной кутьей из-за традиции скромной трапезы.

В этот день верующие придерживаются однодневного поста, отказываясь от мяса, яиц и молочных продуктов. На ужин готовят постную кутью, которую заправляют только медом и маком, без орехов и фруктов. Остальные блюда тоже должны быть простыми - считалось, что скромность праздничного стола принесет благополучие в новом году.

Сочельник - это время очищения и подготовки: убирали в домах, готовили праздничные блюда на Богоявление. После появления первой зари семья садилась за стол, начиная трапезу с кутьи. Остатки этого блюда традиционно отдавали птицам.

Вода, освященная в этот день, считается такой же целебной, как и на Крещение. Ее используют для освящения дома и защиты от злых сил. В древности в некоторых регионах Украины в этот день щедровали, одаривая хозяев веткой орешника - оберегом от зла.

В храмах проходят богослужения и Литургия. Освящение воды в Крещенский Сочельник, традиция которого возникла в XII веке, является важной частью дня. Святую воду хранят круглый год для духовной защиты и лечения.

Крещенский Сочельник - это день, когда верующие задумываются об очищении души и тела, придерживаясь вековых традиций.

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