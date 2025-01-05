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Термін добровільного повернення на службу після СЗЧ можуть продовжити, – заявили в Офісі Президента

09:08, 5 січня 2025
Продовження терміну добровільного повернення до служби після самовільного залишення частини обговорюють з оборонним комітетом.
Термін добровільного повернення на службу після СЗЧ можуть продовжити, – заявили в Офісі Президента
Фото: uainfo.org
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Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук повідомила про можливість продовження строку добровільного повернення військових на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ).

«1 січня 2025 року закінчився термін для добровільного повернення на службу із СЗЧ. Ідея в тому, щоб продовжити цей термін (на скільки саме – це предмет обговорення)», — зазначила Верещук.

За її словами, цю пропозицію обговорили на міжвідомчій нараді, присвяченій питанням ветеранської політики та соціального захисту військових. Також тривають консультації з оборонним комітетом Верховної Ради.

Ірина Верещук також розповіла, що для роботи з повернення військових планують активніше залучати рекрутерів із бойових підрозділів, які мають успішний досвід у цьому напрямку.

«Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати. (До слова, не допускати ситуації, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її направляють до іншого підрозділу)», — наголосила вона.

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