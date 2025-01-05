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Перегони FPV-дронів стануть новим військовим видом спорту у Великій Британії

10:02, 5 січня 2025
Британська армія включать дрон-рейсинг до програми змагань.
Перегони FPV-дронів стануть новим військовим видом спорту у Великій Британії
Фото з відкритих джерел
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Спортивна рада королівських Збройних сил Великої Британії готується офіційно визнати перегони FPV-дронів як вид спорту в межах військових змагань. Як повідомляє The Telegraph, відповідне рішення очікується вже в січні.

Цей крок зумовлений зростаючою популярністю перегонів дронів як у спортивному середовищі, так і серед військових. Всесвітня федерація повітряних видів спорту (FAI) вже офіційно визнала цей вид діяльності.

Визнання FPV-дронів видом спорту стало актуальним після того, як українські військові успішно застосували дрони на полі бою. Це спонукало британське командування переосмислити їхній потенціал для підготовки солдатів.

«Ми заохочуємо різні види спорту, не обов'язково футбол, регбі чи крикет, чим різноманітніше, тим краще. Особливо, якщо вони отримають від цього щось, що дасть їм навички, які вони зможуть застосувати в армії», — цитує видання представника британської армії.

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військові Велика Британія спорт

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