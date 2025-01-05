На Харківщині сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті – постраждали 6 людей

В результаті пожежі шестеро постраждалих, один у критичному стані.

Джерело фото: ДСНС

У місті Південне Харківської області сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті, внаслідок якої постраждали шестеро осіб. Про це повідомила ДСНС України.

Займання сталося на другому поверсі будівлі, де загорівся матрац і особисті речі в одній із кімнат. Площа пожежі склала лише 2 квадратні метри, але її наслідки виявилися серйозними.

У результаті події один чоловік отримав опіки 90% тіла. Ще п’ятеро осіб отруїлися чадним газом. Усі постраждалі були терміново госпіталізовані до лікарні.

Пожежу вдалося ліквідувати за 25 хвилин. Наразі фахівці встановлюють причини займання.

Джерело фото: ДСНС

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