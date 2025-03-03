Російську блогерку-інфоциганку Олену Бліновську відправили до СІЗО за ухилення від сплати податків

Блогерку звинуватили в ухиленні від податків на мільярд рублів.

Фото: ЗМІ

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Замоскворецький районний суд Москви ухвалив рішення про взяття під варту блогерки Олени Бліновської, яку звинувачують в ухиленні від сплати понад одного мільярда рублів податків та відмиванні грошей. Вона перебуватиме в СІЗО щонайменше до 24 квітня 2024 року, повідомляють росЗМІ.

Слідчий комітет РФ пояснив своє клопотання тим, що Бліновська неодноразово порушувала умови домашнього арешту. Зокрема, вона спілкувалася зі свідком у справі та влаштувала новорічну вечірку у своєму помешканні.

Сама блогерка заперечує порушення та стверджує, що не знала про статус свідка, з яким контактувала. Вона також наголосила, що не мала можливості дізнатися про можливе порушення закону.

«У мене не було можливості дізнатися, що я порушую закон», - заявила блогерка.

Раніше, 28 квітня 2023 року, суд обрав для Бліновської запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Тепер, через порушення його умов, її перевели в слідчий ізолятор.

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