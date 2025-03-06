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Завдання – посадити обидві сторони за стіл переговорів – Кіт Келлог

17:30, 6 березня 2025
Спецпредставник Кіт Келлог виступив на Раді з міжнародних відносин стосовно бачення США, як може закінчитися війна.
Завдання – посадити обидві сторони за стіл переговорів – Кіт Келлог
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Президент США Дональд Трамп бачить своїм завданням посадити обидві сторони за стіл переговорів, і він не бажає займати чиюсь сторону. Про це зазначив спеціальний посланник США по Україні та Росії Кіт Келлог у своєму виступі на Раді з міжнародних відносин у Вашингтоні стосовно того, як може закінчитися війна.

Він зазначив, що призупинення постачання зброї Україні має стимулювати Україну до початку переговорів стосовно врегулювання війни.

Учасники панелі розглянуть три ключові питання для забезпечення майбутнього України: досягнення справедливого та сталого миру, забезпечення його довгострокової безпеки та допомогу у відновленні та подоланні руйнувань, спричинених війною.

Слід зауважити, що на заході після Келлога також виступають колишній очільник МЗС Павло Клімкін, представник (виконавчий директор) від України у МВФ Владислав Рашкован, а також колишній міністр фінансів Наталія Яресько.

Автор: Наталя Мамченко

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США Келлог

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