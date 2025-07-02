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Кабмин назначил Николая Кравчука на должность главы Госслужбы водного транспорта

14:11, 2 июля 2025
Ранее Николай Кравчук исполнял обязанности главы Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства.
Кабмин назначил Николая Кравчука на должность главы Госслужбы водного транспорта
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В среду, 2 июля, Кабинет Министров Украины провел заседание и провел кадровые перестановки в Государственной службе морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, правительство уволило Николая Кравчука с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины и назначило его главой ведомства.

Что известно о Николае Кравчуке

Николай Кравчук окончил Национальную академию внутренних дел по направлению подготовки «Правоведение», квалификация — бакалавр права, а также Национальную академию внутренних дел по специальности «Правоведение», квалификация — юрист.

С 2011 по 2023 год занимал руководящие должности на предприятиях, в частности, в период с 2022 по 2023 год был заместителем директора и первым заместителем директора КП «Киевблагоустройство». С мая 2023 года избран на должность главы Обуховской районной государственной администрации Киевской области.

Николай Николаевич награжден Нагрудным знаком Командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины «За службу и доблесть» III степени и Почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженных сил Украины «За содействие войску».

С 25 ноября 2024 года Николай Кравчук назначен на должность первого заместителя главы Администрации судоходства.

11 февраля 2025 года Кабинет министров назначил Николая Кравчука исполняющим обязанности главы Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.

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Кабинет Министров Украины

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