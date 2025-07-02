Правительство уволило Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень уволен в связи с завершением срока полномочий.

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Кабинет Министров в среду, 2 июля, провёл заседание. В ходе него было принято ряд кадровых решений.

В частности, как сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмином было:

Уволены:

Ищенко Григорий Григорьевич с должности Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения;

Кравчук Николай Николаевич с должности первого заместителя Председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;

Креминь Тарас Дмитриевич с должности Уполномоченного по защите государственного языка с 08.07.2025 в связи с окончанием срока назначения на должность.

Назначены:

Кравчук Николай Николаевич — Председателем Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины;

Кичук Наталья Михайловна — заместителем Председателя Государственного агентства по управлению резервами Украины;

Полоцкая Ольга Александровна — исполнительным директором Национального фонда исследований Украины.

Временно возложены обязанности:

Председателя Государственного агентства по управлению резервами Украины на Кичук Наталью Михайловну;

Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на Фещенко Владимира Петровича.

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