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Уряд звільнив Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня

14:10, 2 липня 2025
Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня звільнено у зв’язку з завершенням строку повноважень.
Уряд звільнив Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня
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Кабінет Міністрів у середу, 2 липня, провів засідання. Під час нього було прийнято низку кадрових рішень.

Зокрема, як вказав представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабміном було:

Звільнено

Іщенка Григорія Григоровича з посади Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження;

Кравчука Миколу Миколайовича з посади першого заступника Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

Кременя Тараса Дмитровича з посади Уповноваженого із захисту державної мови з 08.07.2025 у зв’язку з закінченням строку призначення на посаду.

Призначено:

Кравчука Миколу Миколайовича Головою Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України;

Кічук Наталію Михайлівну заступником Голови Державного агентства з управління резервами України;

Полоцьку Ольгу Олександрівну виконавчим директором Національного фонду досліджень України.

Тимчасово покладено виконання обов’язків:

Голови Державного агентства з управління резервами України на Кічук Наталію Михайлівну;

Голови Державного агентства України з управління зоною відчуження на Фещенка Володимира Петровича.

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Кабінет Міністрів України звільнення призначення

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