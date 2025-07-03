Уряд скоординував наступні кроки щодо створення Національного військового меморіального кладовища

Завершено перший пусковий комплекс першої черги — підготовлено 6 тисяч місць для поховань.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду щодо реалізації проекту Національного військового меморіального кладовища. До обговорення долучилися урядовці, представники Київської обласної військової адміністрації, Українського інституту національної пам’яті, ветеранські та громадські організації, історики й родини загиблих воїнів.

Учасники зустрічі обговорили стан виконання проекту та узгодили подальші кроки.

«Вшанування захисників і захисниць України — один із ключових пріоритетів державної ветеранської політики. Національне військове меморіальне кладовище має стати простором шани, гідності та вдячності до тих, хто віддав життя за Україну», — наголосив Денис Шмигаль.

За його словами, завершено перший пусковий комплекс першої черги — підготовлено 6 тисяч місць для поховань, і найближчим часом розпочнуться перші церемонії. Паралельно триває будівництво другої черги.

«Попереду ще багато роботи. Завдання держави — створити належні умови, де кожен зможе віддати шану нашим Героям», — підсумував глава уряду.

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