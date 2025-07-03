Правительство скоординировало дальнейшие шаги по созданию Национального военного мемориального кладбища

Завершен первый пусковой комплекс первой очереди — подготовлено 6 тысяч мест для захоронений.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел совещание по реализации проекта Национального военного мемориального кладбища. К обсуждению присоединились представители правительства, Киевской областной военной администрации, Украинского института национальной памяти, ветеранских и общественных организаций, историки и семьи погибших воинов.

Участники встречи обсудили состояние выполнения проекта и согласовали дальнейшие шаги.

«Увековечение памяти защитников и защитниц Украины — один из ключевых приоритетов государственной ветеранской политики. Национальное военное мемориальное кладбище должно стать пространством чести, достоинства и благодарности тем, кто отдал жизнь за Украину», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

По его словам, завершен первый пусковой комплекс первой очереди — подготовлено 6 тысяч мест для захоронений, и в ближайшее время начнутся первые церемонии. Параллельно продолжается строительство второй очереди.

«Впереди еще много работы. Задача государства — создать надлежащие условия, где каждый сможет отдать дань уважения нашим Героям», — подытожил глава правительства.

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