В Польше задержали украинцев, которых подозревают в похищении мигрантов с целью выкупа

Преступники угрожали убить жертв и продать их органы, а выкуп требовали в криптовалюте.

Фото: RMF24

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Правоохранительные органы Польши задержали четырех граждан Украины, которых подозревают в похищениях мигрантов в Польше и Латвии с целью вымогательства выкупа, передает RMF24.

Отмечается, что задержанные украинцы находились в Польше на законных основаниях. Старшей женщине — 40 лет, самому младшему подозреваемому — 20 лет. Всем им будут предъявлены обвинения в похищении людей и незаконном пересечении границы.

По данным СМИ, члены банды были причастны к незаконной перевозке мигрантов, которые въезжали в ЕС через Беларусь. Выкуп они требовали в криптовалюте. Преступники угрожали убить жертв и продать их органы.

Выяснилось, что преступники, угрожая оружием, отобрали у мужчин деньги и телефоны, а затем увезли их в багажнике автомобиля в Люблин. Родственникам были направлены требования о выплате выкупа.

Похищенным мужчинам удалось сбежать. Свидетели заметили раздетых мужчин в городе и передали их пограничникам.

Как сообщили правоохранители, подозреваемые сбежали в Латвию, где похитили трех граждан Мали. Мужчин связали и заперли в багажнике автомобиля. Одного из них привязали к дереву и жестоко избили деревянной палкой. Видео с пытками отправили его семье вместе с требованием выкупа.

Польская полиция наладила сотрудничество с латвийскими, литовскими и эстонскими органами власти. Впоследствии похитители были установлены и задержаны. В настоящее время трое из четырех подозреваемых находятся под стражей.

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