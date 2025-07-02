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У Польщі затримали українців, яких підозрюють у викраденні мігрантів з метою викупу

14:01, 2 липня 2025
Злочинці погрожували вбити жертв і продати їхні органи, а викупи вимагали у криптовалюті.
У Польщі затримали українців, яких підозрюють у викраденні мігрантів з метою викупу
Фото: RMF24
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Правоохоронні органи Польщі затримали чотирьох громадян України, яких підозрюють у викраденнях мігрантів у Польщі та Латвії з метою вимагання викупу, передає RMF24.

Зазначається, що затримані українці перебували в Польщі на законних підставах. Найстаршій жінці 40 років, наймолодшому підозрюваному – 20 років. Їм всім висунуть звинувачення у викраденні людей та незаконному перетині кордону.

За даними ЗМІ, члени банди були причетні до незаконного перевезення мігрантів, які в'їжджали до ЄС через Білорусь. Викупи вони вимагали у криптовалюті. Злочинці погрожували вбити жертв і продати їхні органи.

З'ясувалося, що злочинці, погрожуючи зброєю, відібрали у чоловіків гроші та телефони, а потім відвезли їх до Любліна в багажнику автомобіля. Родина отримала вимоги про виплату викупу.

Викраденим чоловікам вдалося втекти. Свідки помітили оголених чоловіків у місті і передали їх прикордонникам.

Як зазначили правоохоронці, підозрювані втекли до Латвії, де викрали трьох малійців. Чоловіків зв'язали і зачинили в багажнику автомобіля. Одного з них прив'язали до дерева і жорстоко побили дерев'яною палицею. Відео з тортурами надіслали його родині разом з вимогою викупу.

Польська поліція налагодила співпрацю з латвійськими, литовськими та естонськими органами влади. Згодом викрадачів було встановлено та затримано. Наразі троє з чотирьох підозрюваних перебувають під вартою.

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поліція Польща Україна

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