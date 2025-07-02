У Польщі затримали українців, яких підозрюють у викраденні мігрантів з метою викупу

Злочинці погрожували вбити жертв і продати їхні органи, а викупи вимагали у криптовалюті.

Фото: RMF24

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронні органи Польщі затримали чотирьох громадян України, яких підозрюють у викраденнях мігрантів у Польщі та Латвії з метою вимагання викупу, передає RMF24.

Зазначається, що затримані українці перебували в Польщі на законних підставах. Найстаршій жінці 40 років, наймолодшому підозрюваному – 20 років. Їм всім висунуть звинувачення у викраденні людей та незаконному перетині кордону.

За даними ЗМІ, члени банди були причетні до незаконного перевезення мігрантів, які в'їжджали до ЄС через Білорусь. Викупи вони вимагали у криптовалюті. Злочинці погрожували вбити жертв і продати їхні органи.

З'ясувалося, що злочинці, погрожуючи зброєю, відібрали у чоловіків гроші та телефони, а потім відвезли їх до Любліна в багажнику автомобіля. Родина отримала вимоги про виплату викупу.

Викраденим чоловікам вдалося втекти. Свідки помітили оголених чоловіків у місті і передали їх прикордонникам.

Як зазначили правоохоронці, підозрювані втекли до Латвії, де викрали трьох малійців. Чоловіків зв'язали і зачинили в багажнику автомобіля. Одного з них прив'язали до дерева і жорстоко побили дерев'яною палицею. Відео з тортурами надіслали його родині разом з вимогою викупу.

Польська поліція налагодила співпрацю з латвійськими, литовськими та естонськими органами влади. Згодом викрадачів було встановлено та затримано. Наразі троє з чотирьох підозрюваних перебувають під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.