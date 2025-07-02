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Paramount виплатить $16 млн Трампу за врегулювання позову щодо інтерв’ю Камали Гарріс у «60 хвилин»

14:28, 2 липня 2025
Кошти підуть на майбутню президентську бібліотеку Трампа.
Paramount виплатить $16 млн Трампу за врегулювання позову щодо інтерв’ю Камали Гарріс у «60 хвилин»
Джерело фото: Anna Moneymaker / Getty Images
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Медіакомпанія Paramount Global погодилася виплатити $16 мільйонів для врегулювання позову президента США Дональда Трампа, який стверджував, що інтерв’ю з його політичною опоненткою Камалою Гарріс у програмі CBS «60 хвилин» було оманливо змонтованим. Позов із первинною вимогою компенсації у $20 мільярдів був поданий до суду Північного округу Техасу. Про це пише NBC News.

За умовами угоди, що була запропонована посередником, кошти (окрім гонорарів і витрат адвокатів) будуть спрямовані на створення президентської бібліотеки Трампа. Paramount підкреслила, що ані Трамп, ані його співпозивач — конгресмен Ронні Джексон — не отримають прямих чи непрямих виплат.

Компанія також погодилася, що в майбутньому програма «60 хвилин» публікуватиме стенограми інтерв’ю з кандидатами в президенти США одразу після виходу в ефір — «за умови редагування, необхідного з міркувань юридичних питань або національної безпеки».

Paramount підкреслює, що угода не передбачає жодних вибачень або заяв про жаль. Водночас у компанії заявили, що позов не пов’язаний із процесом злиття із Skydance Media на $8 мільярдів, яке триває паралельно та вимагає погодження з боку федеральних органів.

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США гроші позов Дональд Трамп журналіст

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