Михайло Подоляк розкрив, чи припинили США постачати озброєння Україні

Михайло Подоляк зробив заяву щодо інформації про припинення Україні поставок озброєння зі США.

Фото: unn.ua

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Як раніше повідомлялося, заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі заявляв, що Пентагон «продовжує надавати Президенту надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні» після повідомлень про зупинку постачання деяких обіцяних боєприпасів.

У свою чергу член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що Україна поки не отримала офіційного підтвердження від США щодо призупинення постачання зенітних ракет та інших боєприпасів, однак такий варіант раніше розглядався.

Згодом радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк спростував заяву про припинення поставок озброєння зі Сполучених Штатів. Про це він сказав в коментарі телеканалу FREEДОМ.

«Поставки тривають на сьогодні. Це виглядало б дуже дивно, це виглядало б антигуманно, — припинити постачати протиракети, давайте так говорити, особливо до систем Patriot, які абсолютно явно захищають, масштабно захищають цивільне населення в Україні», - сказав Подоляк.

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