У КМДА пояснили, чому Київ не може офіційно встановлювати мобільні укриття

У КМДА пояснили, чому у Києві досі немає мобільних укриттів.

Джерело фото: Gettyimages

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Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук прокоментував заяву начальника КМВА Тимура Ткаченка щодо необхідності розміщення мобільних укриттів у столиці. За його словами, питання використання таких споруд є актуальним ще з початку повномасштабного вторгнення, однак досі не врегульоване на державному рівні.

«Без відповідних змін до законодавства місто не має права, витрачаючи бюджетні кошти, офіційно вводити мобільні укриття в експлуатацію і вносити їх до фонду захисних споруд», — вказали у КМДА.

Він нагадав, що в Україні існує державний стандарт на виробництво мобільних укриттів, проте досі немає жодного нормативу щодо їх введення в експлуатацію.

«Фактично за бюджетні кошти мобільне укриття можна придбати і встановити, але воно не буде офіційно введене в експлуатацію, не отримає статусу захисної споруди і не буде внесене до відповідного міського фонду. На ньому не можна навіть написати слово «Укриття», — зауважили у КМДА, додавши, що такі випадки вже мали місце.

Київ, за словами Ткачука, Київ неодноразово звертався до Кабінету Міністрів із проханням врегулювати це питання. Крім того, це проблема не лише столиці. В окремих містах уже відкриті кримінальні провадження через встановлення подібних об'єктів, наголосив директор Департаменту.

Він також повідомив, що ще два роки тому в кожному районі столиці були визначені місця для розміщення мобільних укриттів, проводилися зустрічі з виробниками. Проте без змін у законодавстві місто не може легально реалізувати ці ініціативи.

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