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Справи Майдану — судитимуть колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка та низку посадовців

13:38, 2 липня 2025
Судитимуть організаторів незаконних затримань активістів в Києві, Черкасах та Сумах.
Справи Майдану — судитимуть колишнього міністра внутрішніх справ Захарченка та низку посадовців
Фото: umoloda.kyiv.ua
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Офіс Генпрокурора повідомив, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишніх міністра внутрішніх справ України, його заступника, виконувача обов’язків начальника столичної міліції та начальника міліції громадської безпеки столиці, які організували застосування насильства та незаконних затримань учасників акцій протесту в м. Києві, Черкасах та Сумах. Про це інформує офіційний сайт ОГП.

У ОГП не називають прізвище, але, за даними ЗМІ, мова йде про ексочільника МВС України Віталія Захарченка.

За даними слідства, колишні Міністр та його заступник з листопада 2013 по лютий 2014 років з метою перешкоджання протестним акціям та їх припинення, розробили злочинний план. До його реалізації вони залучили колишніх керівників столичної та Черкаського і Сумського обласних підрозділів міліції, які організували вчинення підлеглими співробітниками протиправних дій стосовно учасників акцій протесту. Вони незаконно затримали 117 громадян, застосовували до них насильство, заподіяли потерпілим тілесні ушкодження. Затриманих доставляли до районних управлінь міліції, де слідчі на підставі сфальсифікованих документів притягували невинних до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях та ініціювали застосування судами запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 КК України.

«Колишнього керівника столичної міліції також судитимуть за колабораційну діяльність – добровільне зайняття у 2023 році посади в незаконно утворених на тимчасово окупованих територіях України «органах безпеки» рф.

Оскільки обвинувачені тривалий час переховуються від правоохоронних органів на території держави-агресора, щодо них проведено спеціальне досудове розслідування (in absentia)», - зазначили у ОГП.

У відомстві нагадали, за організацію цих злочинів в м. Черкасах і Сумах обвинувальні акти стосовно екскерівників міліції цих областей знаходяться на розгляді у судах.

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