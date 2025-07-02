Дела Майдана — будут судить бывшего министра внутренних дел Захарченко и ряд должностных лиц

Будут судить организаторов незаконных задержаний активистов в Киеве, Черкассах и Сумах.

Фото: umoloda.kyiv.ua

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Офис Генерального прокурора сообщил, что прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении бывших Министра внутренних дел Украины, его заместителя, исполняющего обязанности начальника столичной милиции и начальника милиции общественной безопасности столицы, которые организовали применение насилия и незаконные задержания участников акций протеста в г. Киеве, Черкассах и Сумах. Об этом информирует официальный сайт ОГП.

В ОГП не называют фамилию, но, по данным СМИ, речь идет о бывшем главе МВД Украины Виталии Захарченко.

По данным следствия, бывшие Министр и его заместитель с ноября 2013 по февраль 2014 года с целью препятствования протестным акциям и их прекращения разработали преступный план. К его реализации они привлекли бывших руководителей столичного, а также черкасского и сумского областных подразделений милиции, которые организовали совершение подчиненными сотрудниками противоправных действий в отношении участников протестов. Они незаконно задержали 117 граждан, применяли к ним насилие, нанесли пострадавшим телесные повреждения. Задержанных доставляли в районные управления милиции, где следователи на основании сфальсифицированных документов привлекали невиновных к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках и инициировали применение судами меры пресечения в виде содержания под стражей.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 УК Украины.

«Бывшего руководителя столичной милиции также будут судить за коллаборационную деятельность — добровольное занятие в 2023 году должности в незаконно созданных на временно оккупированных территориях Украины “органах безопасности” РФ.

Поскольку обвиняемые длительное время скрываются от правоохранительных органов на территории государства-агрессора, в отношении них проведено специальное досудебное расследование (in absentia)», — отметили в ОГП.

В ведомстве напомнили, что по делу об организации этих преступлений в г. Черкассах и Сумах обвинительные акты в отношении бывших руководителей милиции этих областей находятся на рассмотрении в судах.

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