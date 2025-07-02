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Украина пока не получила официального подтверждения от США о приостановке поставок ракет, — Вениславский

13:40, 2 июля 2025
Украина ожидает официальной информации по ограничениям, в то же время уже подготовилась к возможным рискам и имеет необходимый резерв, заверил Вениславский.
Украина пока не получила официального подтверждения от США о приостановке поставок ракет, — Вениславский
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Украина пока не получила официального подтверждения от США о приостановке поставок зенитных ракет и других боеприпасов, однако такой сценарий ранее уже рассматривался. Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский.

Как ранее сообщало издание Politico, Пентагон приостановил поставки части обещанного Украине вооружения — включая ракеты для систем Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и ракеты типа Hellfire, которые используются украинскими истребителями F-16 и дронами.

«Говорить об официальном подтверждении со стороны Украины пока преждевременно. У нас есть только заявление пресс-секретаря Белого дома. Думаю, наши дипломаты подключатся к процессу, и в ближайшее время мы получим полную официальную информацию о том, какое решение было принято и какие именно позиции были ограничены», — отметил нардеп в комментарии РБК-Украина.

По его словам, любые ограничения в поставках важного для Украины вооружения, в том числе ракет ПВО, являются негативными.

«Безусловно, это негатив. Но украинская власть, понимая все риски, которые исходят из международно-политической ситуации, уже прорабатывала различные варианты реагирования», — подчеркнул Вениславский.

Он пояснил, что Украина располагает определёнными запасами вооружения, а также добавил, что сейчас к решению вопроса должны подключиться украинские дипломаты, Министерство обороны, Офис президента и парламентская дипломатия.

«У нас есть определённые мощности в запасе. А дальше — совместными усилиями нужно добиваться продолжения поставок из США», — добавил депутат.

Наибольшее беспокойство, по словам Вениславского, вызывает возможная приостановка передачи тех видов вооружения, которые доступны исключительно у США — в частности, ракет для систем Patriot. Он заверил, что Украина будет прилагать усилия для минимизации всех рисков.

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