На должность руководителя Черкасской областной прокуратуры назначен Владимир Пономаренко

Владимир Пономаренко назвал свои главные приоритеты и задачи на сегодняшний день.

Фото: chk.gp.gov.ua

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Руководителем Черкасской областной прокуратуры назначен Владимир Пономаренко. 1 июля новый глава прокуратуры встретился с коллективом. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Владимир Пономаренко отметил, что готов работать вместе с командой прокуроров Черкасского региона с полной отдачей. Он обозначил приоритеты деятельности и задачи, определенные Генеральным прокурором Русланом Кравченко.

Итак, основными приоритетами и задачами на сегодняшний день являются:

укрепление роли прокуратуры как главного координатора работы правоохранительных органов в сфере противодействия преступности;

обеспечение доверия к органам прокуратуры как со стороны общества и общественности, так и со стороны международных партнеров;

контроль за законностью использования бюджетных средств и нулевая толерантность к проявлениям коррупции в любой сфере;

укрепление законности, защита прав и свобод граждан, обеспечение справедливости в каждом уголовном производстве;

реальное наказание за преступления агрессии и военные преступления, а также персональная ответственность каждого военного преступника;

содействие созданию безопасной среды для граждан и бизнеса.

Отмечается, что в соответствии с приоритетами, определенными Генеральным прокурором, работа уже начата. В частности, продолжается аудит уголовных производств, связанных с осуществлением хозяйственной и инвестиционной деятельности, а также других по фактам тяжких и особо тяжких преступлений, в сфере защиты интересов детей и других актуальных. Результаты работы по таким уголовным делам станут сферой личной ответственности руководства органов прокуратуры Черкасской области.

Владимир Пономаренко получил высшее образование в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Национальной академии прокуратуры Украины.

В органах прокуратуры — с 2013 года. Трудовую деятельность начал в Киевской области.

В 2018–2021 годах работал руководителем Миргородской местной прокуратуры Полтавской области.

До назначения занимал должность руководителя Броварской окружной прокуратуры Киевской области.

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