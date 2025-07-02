Практика судов
  1. В Украине

На должность руководителя Черкасской областной прокуратуры назначен Владимир Пономаренко

13:34, 2 июля 2025
Владимир Пономаренко назвал свои главные приоритеты и задачи на сегодняшний день.
На должность руководителя Черкасской областной прокуратуры назначен Владимир Пономаренко
Фото: chk.gp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководителем Черкасской областной прокуратуры назначен Владимир Пономаренко. 1 июля новый глава прокуратуры встретился с коллективом. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.

Владимир Пономаренко отметил, что готов работать вместе с командой прокуроров Черкасского региона с полной отдачей. Он обозначил приоритеты деятельности и задачи, определенные Генеральным прокурором Русланом Кравченко.

Итак, основными приоритетами и задачами на сегодняшний день являются:

  • укрепление роли прокуратуры как главного координатора работы правоохранительных органов в сфере противодействия преступности;
  • обеспечение доверия к органам прокуратуры как со стороны общества и общественности, так и со стороны международных партнеров;
  • контроль за законностью использования бюджетных средств и нулевая толерантность к проявлениям коррупции в любой сфере;
  • укрепление законности, защита прав и свобод граждан, обеспечение справедливости в каждом уголовном производстве;
  • реальное наказание за преступления агрессии и военные преступления, а также персональная ответственность каждого военного преступника;
  • содействие созданию безопасной среды для граждан и бизнеса.

Отмечается, что в соответствии с приоритетами, определенными Генеральным прокурором, работа уже начата. В частности, продолжается аудит уголовных производств, связанных с осуществлением хозяйственной и инвестиционной деятельности, а также других по фактам тяжких и особо тяжких преступлений, в сфере защиты интересов детей и других актуальных. Результаты работы по таким уголовным делам станут сферой личной ответственности руководства органов прокуратуры Черкасской области.

Владимир Пономаренко получил высшее образование в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Национальной академии прокуратуры Украины.

В органах прокуратуры — с 2013 года. Трудовую деятельность начал в Киевской области.

В 2018–2021 годах работал руководителем Миргородской местной прокуратуры Полтавской области.

До назначения занимал должность руководителя Броварской окружной прокуратуры Киевской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Черкассы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Санкции США против РФ из-за войны в Украине не отменены – Офис Президента

Управление по контролю за иностранными активами США исключило из перечня ряд российских субъектов, которые находились под санкциями из-за сирийской программы, но санкции США из-за войны в Украине не отменялись.

Между Украиной и США сейчас выясняются все детали относительно поставок оборонной поддержки – Владимир Зеленский

Президент Зеленский заслушал доклады Умерова и Сибиги о взаимоотношениях с США и отметил, что сейчас на рабочих уровнях выясняются все детали относительно поставок оружия от США.

Земельные участки в пределах пограничной полосы относятся к землям обороны и могут находиться только в государственной собственности – Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда поставила точку в вопросе о том, относит ли размещение частей земельных участков в пределах пограничной полосы их автоматически к землям обороны самим фактом такого размещения.

В Таможенный кодекс ввели новые правила для транспортных средств

В каких случаях авто смогут конфисковать – изменения в Таможенном кодексе.

Президент подписал закон, по которому товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях, не соответствующие заявленным характеристикам, смогут конфисковать

Пересылка через таможенную границу в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, наличие, наименование или название, количество которых не соответствуют данным, заявленным в таможенной декларации или в других документах, будет влечь за собой наложение штрафа в размере от 30% до 50% стоимости этих товаров с конфискацией таких товаров или без таковой.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду