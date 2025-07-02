На должность руководителя Черкасской областной прокуратуры назначен Владимир Пономаренко

Руководителем Черкасской областной прокуратуры назначен Владимир Пономаренко. 1 июля новый глава прокуратуры встретился с коллективом. Об этом сообщила Черкасская областная прокуратура.
Владимир Пономаренко отметил, что готов работать вместе с командой прокуроров Черкасского региона с полной отдачей. Он обозначил приоритеты деятельности и задачи, определенные Генеральным прокурором Русланом Кравченко.
Итак, основными приоритетами и задачами на сегодняшний день являются:
Отмечается, что в соответствии с приоритетами, определенными Генеральным прокурором, работа уже начата. В частности, продолжается аудит уголовных производств, связанных с осуществлением хозяйственной и инвестиционной деятельности, а также других по фактам тяжких и особо тяжких преступлений, в сфере защиты интересов детей и других актуальных. Результаты работы по таким уголовным делам станут сферой личной ответственности руководства органов прокуратуры Черкасской области.
Владимир Пономаренко получил высшее образование в Национальном университете «Одесская юридическая академия» и Национальной академии прокуратуры Украины.
В органах прокуратуры — с 2013 года. Трудовую деятельность начал в Киевской области.
В 2018–2021 годах работал руководителем Миргородской местной прокуратуры Полтавской области.
До назначения занимал должность руководителя Броварской окружной прокуратуры Киевской области.
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