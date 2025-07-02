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Не подлежат кассационному обжалованию судебные решения только в части рассрочки или отсрочки их исполнения – ОП КХС ВС

17:30, 2 июля 2025
Объединенная палата КХС ВС разъяснила, что отказ суда в отсрочке или рассрочке исполнения решения не может быть обжалован в кассационном порядке.
Не подлежат кассационному обжалованию судебные решения только в части рассрочки или отсрочки их исполнения – ОП КХС ВС
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Не подлежит кассационному обжалованию судебное решение, которое обжалуется лишь в части отказа в удовлетворении ходатайства о рассрочке или отсрочке исполнения судебного решения (применение ч. 1 ст. 293 ХПК Украины в совокупности с положениями ч. 1 ст. 287 этого Кодекса).

К такому выводу пришла объединенная палата Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Согласно ч. 7 ст. 331 ХПК Украины, по вопросам отсрочки или рассрочки исполнения судебного решения, установления или изменения способа и порядка его исполнения либо отказа в совершении соответствующих процессуальных действий выносится определение, которое может быть обжаловано.

ОП КХС ВС указала, что эта норма не конкретизирует, в каком порядке и в какой суд допускается обжалование, а лишь устанавливает общую возможность его обжалования.

ХПК Украины не содержит запрета на включение вопроса о рассрочке или отсрочке исполнения решения непосредственно в решение суда по существу спора. Содержание ч. 6 ст. 238 ХПК Украины свидетельствует о том, что при необходимости в резолютивной части указывается, в частности, и об отсрочке или рассрочке исполнения решения.

В данном деле решение обжалуется лишь в части отказа в удовлетворении заявления об отсрочке его исполнения и постановления апелляционного суда после пересмотра решения в этой части, то есть фактически обжалуется не само решение по существу спора, а процессуальный вопрос, связанный с его исполнением — отказ в удовлетворении заявления об отсрочке исполнения судебного решения.

ОП КХС ВС сделала вывод, что п. 2 ч. 1 ст. 287 ХПК Украины предусматривает право на кассационное обжалование определений суда первой инстанции после их пересмотра апелляционным судом, а п. 3 ч. 1 этой статьи определяет перечень определений апелляционного суда, которые могут быть обжалованы в Верховный Суд.

При этом определение суда первой инстанции об отсрочке или рассрочке исполнения решения, определения, постановления, изменении способа и порядка их исполнения (п. 24 ч. 1 ст. 255 ХПК Украины) после его пересмотра в апелляционном порядке не входит в перечень судебных решений, на которые участники дела, а также лица, не участвовавшие в деле (если суд решил вопрос об их правах, интересах и/или обязанностях), имеют право подать кассационную жалобу.

ОП КХС ВС отметила, что изложенное исключает возможность кассационного пересмотра решения местного хозяйственного суда и постановления апелляционного суда в части отказа в удовлетворении заявления об отсрочке исполнения решения, поскольку в этой части судебные решения не подлежат кассационному обжалованию.

Определение ОП КХС ВС от 6 июня 2025 года по делу № 908/1721/23 — по ссылке.

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