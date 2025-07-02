Не підлягають касаційному оскарженню судові рішення лише в частині розстрочення або відстрочення їх виконання – ОП КГС ВС

Об’єднана палата КГС ВС роз’яснила, що відмова суду у відстроченні чи розстроченні виконання рішення не може бути оскаржена в касаційному порядку.

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Не підлягає касаційному оскарженню судове рішення, яке оскаржується лише в частині відмови у задоволенні клопотання про розстрочення або відстрочення виконання судового рішення (застосування ч. 1 ст. 293 ГПК України в сукупності з положеннями ч. 1 ст. 287 цього Кодексу).

Такого висновку дійшла об’єднана палата Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду.

Згідно з ч. 7 ст. 331 ГПК України про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, встановлення чи зміну способу та порядку його виконання або відмову у вчиненні відповідних процесуальних дій постановляється ухвала, яка може бути оскаржена.

ОП КГС ВС зазначила, що ця норма не конкретизує, у якому порядку та до якого суду допускається оскарження, а лише встановлює загальну можливість їх оскарження.

ГПК України не містить заборони щодо включення питання про розстрочення або відстрочення виконання рішення безпосередньо до рішення суду за результатами розгляду справи по суті. Зміст ч. 6 ст. 238 ГПК України свідчить, що в разі необхідності у резолютивній частині вказується, зокрема, і про надання відстрочки або розстрочки виконання рішення.

У цій справі рішення оскаржується лише в частині відмови у задоволенні заяви про відстрочення його виконання та постанови суду апеляційної інстанції після перегляду рішення в цій частині, тобто фактично оскаржується судове рішення, не ухвалене по суті спору, а процесуальне питання, пов’язане з його виконанням —відмовою в задоволенні заяви про відстрочення виконання судового рішення.

ОП КГС ВС виснувала, що п. 2 ч. 1 ст. 287 ГПК України передбачає право на касаційне оскарження ухвал суду першої інстанції після їх перегляду судом апеляційної інстанції, а п. 3 ч. 1 цієї статті визначає перелік ухвал суду апеляційної інстанції, які можуть бути оскаржені до Верховного Суду.

При цьому ухвала суду першої інстанції щодо відстрочки або розстрочки виконання рішення, ухвали, постанови, зміни способу та порядку їх виконання (п. 24 ч. 1 ст. 255 ГПК України) після її перегляду в апеляційному порядку не належить до переліку судових рішень, на які учасники справи, а також особи, які не брали участі в справі (якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки), мають право подати касаційну скаргу.

ОП КГС ВС зазначила, що наведене виключає можливість касаційного перегляду рішення місцевого господарського суду та постанови суду апеляційної інстанції в частині відмови у задоволенні заяви про відстрочення виконання рішення, оскільки в цій частині судові рішення не підлягають касаційному оскарженню.

Ухвала ОП КГС ВС від 6 червня 2025 року у справі № 908/1721/23 — за посиланням.

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