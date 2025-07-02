Bolt відреагував на побиття співачки Тоні Матвієнко — доступ водія до платформи обмежили

Сервіс заявив, що провів внутрішнє розслідування та готовий співпрацювати з поліцією у справі побиття заслуженої артистки України.

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Як повідомляла «Судово-юридична-газета», співачка, заслужена артистка України Тоня Матвієнко заявила, що її у Києві під час користування послугами таксі її побив водій. Поліція вже розслідує справу та затримала у Києві 63-літнього чоловіка.

У свою чергу сервіс таксі Bolt обмежив доступ водія до платформи і готовий співпрацювати з поліцією.

«Ми глибоко стурбовані цією ситуацією, адже дії водіїв є неприпустимими. Компанія Bolt дуже серйозно сприймає будь-які скарги на поведінку водіїв. Безпека всіх пасажирів і водіїв є нашим максимальним пріоритетом. Bolt не терпить фізичного, вербального насильства або грубої поведінки», - йдеться в коментарі Bolt до допису співачки в мережі Instagram.

Там зазначили, що у результаті внутрішнього розслідування Bolt обмежив доступ водія до платформи.

«Компанія Bolt готова співпрацювати з поліцією та надавати їй всю необхідну інформацію по цьому випадку», - йдеться в коментарі.