Bolt отреагировал на избиение певицы Тони Матвиенко — доступ водителя к платформе ограничили

Сервис заявил, что провел внутреннее расследование и готов сотрудничать с полицией по делу избиения заслуженной артистки Украины.

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Как сообщала «Судово-юридична газета», певица, заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко заявила, что в Киеве во время поездки на такси её избил водитель. Полиция уже расследует инцидент и задержала в Киеве 63-летнего мужчину.

В свою очередь сервис такси Bolt ограничил водителю доступ к платформе и готов сотрудничать с полицией.

«Мы глубоко обеспокоены этой ситуацией, ведь действия водителя недопустимы. Компания Bolt очень серьёзно относится ко всем жалобам на поведение водителей. Безопасность всех пассажиров и водителей является нашим приоритетом. Bolt не терпит физического, вербального насилия или грубого поведения», — говорится в комментарии Bolt под публикацией певицы в Instagram.

Там также отметили, что в результате внутреннего расследования Bolt ограничил водителю доступ к платформе.

«Компания Bolt готова сотрудничать с полицией и предоставить всю необходимую информацию по этому инциденту», — говорится в заявлении.

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