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Співачку Тоню Матвієнко побив таксист — поліція затримала нападника

09:05, 2 липня 2025
Водій Bolt напав на артистку під час конфлікту в таксі, вдаривши її по голові та плечу.
Співачку Тоню Матвієнко побив таксист — поліція затримала нападника
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Українська співачка та акторка, заслужена артистка України Антоніна Матвієнко повідомила про напад водія таксі. За її словами, водій вдарив її по голові та плечу.

Матвієнко зазначила, що це був водій компанії Bolt.

«Водій вийшов з машини і вдарив мене спочатку в голову, а потім у плече. Я звернулася до правоохоронних органів. Ця доба для мене була приниженням і шоком», — написала вона в Instagram.

У поліції Києва зазначили, що правоохоронці затримала чоловіка, який вдарив заслужену артистку України через конфлікт, під час руху в таксі.

Вказується, що подія трапилася 30 червня, близько 15:00 години на столичному Печерську.

Так, до поліції звернулась співачка та повідомила про те, що водій таксі, послугами якого вона користувалася, спровокував конфлікт та завдав їй ударів, після чого поїхав з місця події.

Оперативні працівники швидко встановили особу водія таксі, та затримали його. Порушником виявився - 63-річний місцевий мешканець.

Наразі дізнавачі Печерського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 кримінального кодексу України - побої і мордування.

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Національна поліція поліція напад таксі шоу-бізнес

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