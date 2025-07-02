Певицу Тоню Матвиенко избил таксист — полиция задержала нападающего

Водитель Bolt напал на артистку во время конфликта в такси, ударив ее по голове и плечу.

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Украинская певица и актриса, заслуженная артистка Украины Антонина Матвиенко сообщила о нападении водителя такси. По ее словам, водитель ударил ее по голове и плечу.

Матвиенко уточнила, что это был водитель компании Bolt.

«Водитель вышел из машины и ударил меня сначала по голове, а затем по плечу. Я обратилась в правоохранительные органы. Эти сутки стали для меня унижением и шоком», — написала она в Instagram.

В полиции Киева сообщили, что правоохранители задержали мужчину, который ударил заслуженную артистку Украины во время конфликта, возникшего в такси.

Указывается, что инцидент произошел 30 июня около 15:00 в Печерском районе столицы.

Так, в полицию обратилась певица и сообщила, что водитель такси, услугами которого она воспользовалась, спровоцировал конфликт и нанес ей удары, после чего скрылся с места происшествия.

Оперативники быстро установили личность водителя и задержали его. Нарушителем оказался 63-летний местный житель.

В настоящее время следователи Печерского управления полиции расследуют уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины — побои и истязание.

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