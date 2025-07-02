В Украине отмечают День налоговика — что еще празднуют 2 июля

Помимо профессионального праздника налоговиков, 2 июля отмечают День спортивного журналиста.

Фото: tax.gov.ua

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В среду, 2 июля, в Украине и в мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошли несколько важных событий.

В частности, сегодня празднуются День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста, Международный день собак, Всемирный день НЛО, Всемирный день дикобраза.

Международный день спортивного журналиста. Праздник был учреждён в 1995 году. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1924 году в Париже была создана ассоциация спортивной прессы, которая на тот момент объединила более 150 журналистских союзов. Позже к ней присоединились представители информационных агентств, телевидения, интернет-изданий, радиостанций и пресс-служб спортивных клубов.

День налоговика Украины. Налоговая служба работает в Украине с 1990 года, но профессиональный праздник для ее сотрудников установили только в 2000 году. Сначала его отмечали 30 октября, затем дата была перенесена на 2 июля. Указом Президента Украины от 25 июня 2020 было изменено название праздника на День налоговика Украины.

Вопрос создания налоговой системы с чёткой структурой возник сразу после обретения Украиной независимости. Закон о государственной налоговой службе был принят 4 ноября 1990 года.

Какой сегодня церковный праздник:

2 июля в церковном календаре отмечается праздник Полагания ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

Календарь важных событий за 2 июля:

1776 — Второй Континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении американских колоний от Королевства Великобритания. Декларация независимости была принята через два дня — 4 июля, а впервые публично зачитана — 8 июля.

1890 — вступил в силу Акт Шермана — первый антитрестовский закон США.

1897 — Гульельмо Маркони получил патент на радио.

1900 — состоялся первый полёт дирижабля модели LZ-1, сконструированного отставным прусским офицером Фердинандом фон Цеппелином.

1918 — гетман Павел Скоропадский ввёл украинское гражданство.

1934 — в нацистской Германии завершилась Ночь длинных ножей.

1951 — газета «Правда» осудила стихотворение В. Сосюры «Любите Украину».

1954 — начала работу Международная организация телевидения (Евровидение).

1962 — в Роджерсе, штат Арканзас, Сэм Уолтон открыл первый магазин Walmart. Сегодня это крупнейшая в мире компания по доходам.

1966 — Франция провела ядерные испытания на атолле Муруроа во Французской Полинезии.

1976 — Северный и Южный Вьетнам объединились под властью коммунистов.

1996 — в городе Днепродзержинске (Каменское) городской трамвай из-за отказа тормозов на большом спуске врезался в стену дома. Погибли 34 человека, около 100 получили травмы.

2011 — Владимир Кличко победил Дэвида Хэя, в результате чего у братьев Кличко оказались все престижные пояса в супертяжёлом весе.

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