В Україні відзначають День податківця — що ще святкують 2 липня

Окрім професійного свята податківців, 2 липня святкують День спортивного журналіста.

Фото: tax.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 2 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Зокрема, сьогодні відзначають День податківця України, Міжнародний день спортивного журналіста, Міжнародний день собак, Всесвітній день НЛО, Всесвітній день дикобраза.

Міжнародний день спортивного журналіста. Свято було створене 1995 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1924 року у Парижі створили асоціацію спортивної преси, яка об’єднала тоді понад 150 спілок журналістів. Пізніше до неї увійшли представники інформаційних агенцій, телебачення, інтернет-видань, радіо, прес-служб спортивних клубів.

День податківця України. Податкова служба працює в Україні з 1990 року, але професійне свято для її співробітників встановили лише 2000-го. Спершу його відзначали 30 жовтня, потім дату було перенесено на 2 липня. Указом Президента України від 25 червня 2020 року було змінено назву свята на День податківця України.

Питання утворення податкової системи з чіткою організацією повстало відразу після здобуття Україною незалежності. Закон про державну податкову службу було ухвалено 4 листопада 1990 року.

Яке сьогодні церковне свято:

2 липня в церковному календарі відзначають свято Покладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.

Календар важливих подій за 2 липня:

1776 — Другий Континентальний конгрес у Філадельфії ухвалив рішення про відділення американських колоній від Королівства Великої Британії. Декларація незалежності була прийнята через два дні, 4 липня, а вперше публічно зачитана — 8 липня.

1890 — набрав чинності Акт Шермана, перший антитрестовий закон США.

1897 — Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо.

1900 — відбувся перший політ дирижаблю моделі LZ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном.

1918 — гетьман Павло Скоропадський запровадив українське громадянство.

1934 — у нацистській Німеччині закінчується ніч довгих ножів.

1951 — газета “Правда” засудила вірш В. Сосюри “Любіть Україну”.

1954 — розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення).

1962 — у Роджерсі, штат Арканзас, Сем Волтон відкрив перший магазин Walmart. Зараз це найбільша у світі компанія за доходом.

1966 — Франція здійснила випробування ядерної зброї на атолі Муруроа у Французькій Полінезії.

1976 — Північ і Південь В’єтнаму об’єдналися під владою комуністів.

1996 — у місті Дніпродзержинську (Кам’янське) міський трамвай через відмову гальм на великому спуску врізався у стіну будинку. Загинуло 34 людини, близько 100 отримали травми.

2011 — Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.