На посаду керівника Черкаської обласної прокуратури призначено Володимира Пономаренка

Керівником Черкаської обласної прокуратури призначено Володимира Пономаренка. 1 липня новий очільник прокуратури зустрівся із колективом. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.
Володимир Пономаренко зазначив, що готовий працювати разом із командою прокурорів Черкаського регіону з повною відданістю. Окреслив пріоритети діяльності та завдання, визначені Генеральним прокурором Русланом Кравченко.
Отже, головними пріоритетами та завданнями на сьогодні є:
Зазначається, що відповідно до пріоритетів, визначених Генеральним прокурором, на сьогодні робота вже розпочата. Зокрема, триває аудит кримінальних проваджень, пов’язаних із здійсненням господарської та інвестиційної діяльності, а також інших за фактами тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері захисту інтересів дітей та інших актуальних. Результати роботи у таких кримінальних провадженнях буде сферою особистої відповідальності керівництва органів прокуратури Черкаської області.
Володимир Пономаренко вищу освіту здобував у Національному університеті «Одеська юридична академія» та Національній академії прокуратури України.
В органах прокуратури – з 2013 року. Трудову діяльність розпочав на Київщині.
У 2018-2021 роках працював керівником Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області.
До призначення обіймав посаду керівника Броварської окружної прокуратури Київської області.
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