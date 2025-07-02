На посаду керівника Черкаської обласної прокуратури призначено Володимира Пономаренка

Володимир Пономаренко назвав свої головні пріоритети та завданнями на сьогодні.

Фото: chk.gp.gov.ua

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Керівником Черкаської обласної прокуратури призначено Володимира Пономаренка. 1 липня новий очільник прокуратури зустрівся із колективом. Про це повідомила Черкаська обласна прокуратура.

Володимир Пономаренко зазначив, що готовий працювати разом із командою прокурорів Черкаського регіону з повною відданістю. Окреслив пріоритети діяльності та завдання, визначені Генеральним прокурором Русланом Кравченко.

Отже, головними пріоритетами та завданнями на сьогодні є:

зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності;

забезпечення довіри до органів прокуратури як зі сторони нашого суспільства та громадськості, так і від міжнародних партнерів;

контроль за законністю використання бюджетних коштів та нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;

зміцнення законності, захист прав і свобод громадян, забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні;

реальне покарання за злочини агресії та воєнні злочини, а також персональна відповідальність кожного воєнного злочинця;

сприяння створенню безпечного середовища для громадян і бізнесу.

Зазначається, що відповідно до пріоритетів, визначених Генеральним прокурором, на сьогодні робота вже розпочата. Зокрема, триває аудит кримінальних проваджень, пов’язаних із здійсненням господарської та інвестиційної діяльності, а також інших за фактами тяжких та особливо тяжких злочинів, у сфері захисту інтересів дітей та інших актуальних. Результати роботи у таких кримінальних провадженнях буде сферою особистої відповідальності керівництва органів прокуратури Черкаської області.

Володимир Пономаренко вищу освіту здобував у Національному університеті «Одеська юридична академія» та Національній академії прокуратури України.

В органах прокуратури – з 2013 року. Трудову діяльність розпочав на Київщині.

У 2018-2021 роках працював керівником Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області.

До призначення обіймав посаду керівника Броварської окружної прокуратури Київської області.

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