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Україна поки не отримала офіційного підтвердження від США про призупинення поставок ракет, — Веніславський

13:40, 2 липня 2025
Україна очікує офіційної інформації щодо обмежень, водночас уже підготувалася до можливих ризиків і має необхідний резерв, запевнив Веніславський.
Україна поки не отримала офіційного підтвердження від США про призупинення поставок ракет, — Веніславський
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Україна поки не отримала офіційного підтвердження від США щодо призупинення постачання зенітних ракет та інших боєприпасів, однак такий варіант раніше розглядався. Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Як повідомляло раніше видання Politico, Пентагон призупинив постачання до України частини обіцяного озброєння — включно з ракетами для систем Patriot, високоточними артилерійськими снарядами та ракетами типу Hellfire, які використовують українські F-16 та дрони.

«Говорити про офіційне підтвердження з боку української сторони поки що передчасно. Маємо лише заяву речниці Білого дому. Думаю, наші дипломати включаться в процес, і ми отримаємо найближчим часом повну офіційну інформацію про те, яке рішення було ухвалене і які саме позиції були обмежені», — зазначив народний депутат у коментарі РБК-Україна.

За його словами, будь-які обмеження у постачанні важливих для України засобів оборони, зокрема ракет для ППО, є негативними.

«Безперечно, це негатив. Але українська влада, розуміючи всі ризики, які випливають із міжнародно-політичної ситуації, вже пропрацьовувала різні варіанти реагування», — наголосив Веніславський.

Він пояснив, що Україна має певний запас озброєння, а також додав, що нині до процесу повинні долучитися українські дипломати, Міністерство оборони, Офіс президента та парламентська дипломатія.

«Ми маємо запаси потужностей. А далі — спільними зусиллями потрібно добиватися того, щоб постачання зі США було продовжене», — додав депутат.

Особливе занепокоєння, за словами Веніславського, викликає можливе призупинення передачі тих видів озброєння, які доступні лише у США — зокрема, ракет до систем Patriot. Україна, запевнив він, працюватиме над тим, аби мінімізувати ризики.

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США зброя Україна війна Федір Веніславський боєприпаси

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