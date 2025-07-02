В КГГА объяснили, почему Киев не может официально устанавливать мобильные укрытия

В КГГА объяснили, почему в Киеве до сих пор нет мобильных укрытий.

Источник фото: Gettyimages

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук прокомментировал заявление начальника КГВА Тимура Ткаченко о необходимости размещения мобильных укрытий в столице. По его словам, вопрос использования таких сооружений актуален с начала полномасштабного вторжения, однако до сих пор не урегулирован на государственном уровне.

«Без соответствующих изменений в законодательство город не имеет права, расходуя бюджетные средства, официально вводить мобильные укрытия в эксплуатацию и вносить их в фонд защитных сооружений», — указали в КГГА.

Он напомнил, что в Украине существует государственный стандарт на производство мобильных укрытий, однако до сих пор нет ни одного норматива относительно их ввода в эксплуатацию.

«Фактически за бюджетные средства мобильное укрытие можно приобрести и установить, но оно не будет официально введено в эксплуатацию, не получит статус защитного сооружения и не будет внесено в соответствующий городской фонд. На нём даже нельзя написать слово «Укрытие», — отметили в КГГА, добавив, что такие случаи уже имели место.

По словам Ткачука, Киев неоднократно обращался в Кабинет Министров с просьбой урегулировать этот вопрос. Кроме того, это проблема не только столицы. В отдельных городах уже открыты уголовные производства из-за установки подобных объектов, подчеркнул директор Департамента.

Он также сообщил, что ещё два года назад в каждом районе столицы были определены места для размещения мобильных укрытий, проводились встречи с производителями. Однако без изменений в законодательстве город не может легально реализовать эти инициативы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.