Михаил Подоляк раскрыл, прекратили ли США поставки оружия Украине

Михаил Подоляк сделал заявление относительно информации о прекращении поставок вооружения из США в Украину.

Фото: unn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщалось ранее, заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби заявлял, что Пентагон «продолжает предоставлять Президенту надежные варианты для продолжения военной помощи Украине» после сообщений о приостановке поставок некоторых обещанных боеприпасов.

В свою очередь, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что Украина пока не получила официального подтверждения от США относительно приостановки поставок зенитных ракет и других боеприпасов, однако такой вариант ранее рассматривался.

Позднее советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опроверг заявление о прекращении поставок вооружения из Соединенных Штатов. Об этом он заявил в комментарии телеканалу FREEДОМ.

«Поставки продолжаются на сегодняшний день. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно — прекратить поставлять противоракеты, давайте так говорить, особенно к системам Patriot, которые абсолютно явно защищают, масштабно защищают гражданское население в Украине», — сказал Подоляк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.