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Paramount выплатит $16 млн Трампу за урегулирование иска по поводу интервью Камалы Харрис в «60 минут»

14:28, 2 июля 2025
Денежные средства пойдут на будущую президентскую библиотеку Трампа.
Paramount выплатит $16 млн Трампу за урегулирование иска по поводу интервью Камалы Харрис в «60 минут»
Источник фото: Anna Moneymaker / Getty Images
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Медиакомпания Paramount Global согласилась выплатить $16 миллионов для урегулирования иска президента США Дональда Трампа, который утверждал, что интервью с его политической оппоненткой Камалой Харрис в программе CBS «60 минут» было вводяще смонтировано. Иск с изначальным требованием компенсации в $20 миллиардов был подан в суд Северного округа Техаса. Об этом пишет NBC News.

Согласно условиям соглашения, предложенного посредником, средства (за исключением гонораров и расходов адвокатов) будут направлены на создание президентской библиотеки Трампа. Paramount подчеркнула, что ни Трамп, ни его сопредъявитель — конгрессмен Ронни Джексон — не получат прямых или косвенных выплат.

Компания также согласилась, что в будущем программа «60 минут» будет публиковать стенограммы интервью с кандидатами в президенты США сразу после эфира — «при условии редактирования, необходимого по юридическим или вопросам национальной безопасности».

Paramount подчеркивает, что соглашение не предусматривает никаких извинений или заявлений о сожалении. При этом в компании заявили, что иск не связан с процессом слияния с Skydance Media на $8 миллиардов, который продолжается параллельно и требует одобрения со стороны федеральных органов.

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США деньги иск Дональд Трамп журналист

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