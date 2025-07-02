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Кабмін призначив Миколу Кравчука на посаду голови Держслужби водного транспорту

14:11, 2 липня 2025
Раніше Микола Кравчук виконував обов'язки голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.
Кабмін призначив Миколу Кравчука на посаду голови Держслужби водного транспорту
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У середу, 2 липня, Кабінет Міністрів України провів засідання, на провів кадрову перестановку у Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Як повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, уряд звільнив Миколу Кравчука з посади першого заступника Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України та призначив його головою відомства.

Що відомо про Миколу Кравчука

Микола Кравчук закінчив Національну академію внутрішніх справ, за напрямом підготовки «Правознавство», кваліфікація – бакалавр права, а також Національну академію внутрішніх справ, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація- юрист.

З 2011 по 2023 рік займав керівні посади на підприємствах, зокрема у період з 2022 до 2023 року був заступником директора та перший заступником директора КП «Київблагоустрій». З травня 2023 року обраний на посаду голови Обухівської районної державної адміністрації Київської області.

Микола Миколайович отримав Нагрудний знак Командувача Об’єднаних сил Збройних сил України «За службу та звитягу» ІІІ ступеня та Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних сил України «За сприяння війську».

З 25 листопада 2024 року Микола Кравчук призначений на посаду першого заступника Голови Адміністрації судноплавства.

11 лютого 2025 року Кабінет міністрів призначив Миколу Кравчука виконувачем обов'язків голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

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Кабінет Міністрів України

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