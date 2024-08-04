Стартапы с ИИ Suno и Udio ответили в суде на обвинения в копировании музыкальных произведений

Стартапы по искусственному интеллекту Suno и Udio оспаривают иски об авторских правах от крупных музыкальных лейблов.

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Стартапы Suno и Udio ответили в федеральном суде на иски о нарушении авторских прав, поданные против них музыкальными лейблами Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music. Лейблы обвиняют стартапы в использовании защищенных авторским правом звукозаписей для обучения своих систем искусственного интеллекта, которые создают музыку. Об этом сообщает Reuters.

Стартапы заявили, что их использование защищенных авторским правом материалов квалифицируется как добросовестное использование в соответствии с законодательством США об авторском праве. Они также назвали иски попытками подавить независимую конкуренцию. "Музыканты, преподаватели и обычные люди используют наши инструменты для создания оригинальной музыки, но лейблы видят в этом угрозу для своей доли рынка", - заявил Suno.

Представитель Ассоциации индустрии звукозаписи Америки в ответ на судебные документы в Бостоне и Нью-Йорке отметил: "Нет ничего справедливого в том, чтобы похитить работу жизни артиста, изъять ее основную ценность и перепаковать, чтобы конкурировать напрямую с оригиналами".

В своем заявлении Suno отметил, что иск против него является "существенно ошибочным как с точки зрения фактов, так и закона". Представители Udio не предоставили комментариев относительно своего представления.

Компании Suno, базирующаяся в Кембридже, штат Массачусетс, и Udio из Нью-Йорка в этом году привлекли миллионы финансирования для своих систем ИИ, которые создают музыку на основе текстовых подсказок пользователей.

Лейблы подали иски в июне, обвиняя стартапы в копировании сотен песен популярных музыкантов для обучения систем, которые "прямо конкурируют, удешевляют и, наконец, заглушают" работы людей-музыкантов.

Эти иски являются первыми случаями, направленными против музыкального искусственного интеллекта, после нескольких других дел, возбужденных авторами, новостными изданиями и другими относительно возможного злоупотребления их произведениями для обучения моделей, таких как ChatGPT от OpenAI.

Компании по искусственному интеллекту утверждают, что их системы используют материалы, защищенные авторским правом, на основе принципа добросовестного использования, который позволяет несанкционированное использование произведений при определенных обстоятельствах, в частности для создания новых и трансформированных работ. "То, что сделал Udio - использование имеющихся звукозаписей для анализа и создания новых произведений - является квинтэссенцией добросовестного использования", - отметил Udio в своем заявлении.

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