Кто может поступить в лицеи МВД: объяснение

МВД открывает лицеи безопасности и патриотического воспитания в пяти городах Украины.

Источник фото: sobor.com.ua

Министерство внутренних дел открывает лицеи безопасности направления и национально-патриотического воспитания в Киеве, Днепре, Ивано-Франковске, Виннице и Кривом Роге. Обучение в этих заведениях начнется уже с нового учебного года, сообщает Минреинтеграции.

Лицеи ориентированы на воспитание патриотически настроенной, мотивированной и дисциплинированной молодежи, которая сможет в будущем пополнить ряды правоохранителей, спасателей и военнослужащих. К обучению приглашаются ученики, которые закончили 9 классов и имеют базовое среднее образование.

В лицеи могут поступить дети военнослужащих, полицейских и лиц гражданской защиты, которые погибли, пропали без вести или стали лицами с инвалидностью при исполнении служебных обязанностей. Также право на поступление имеют дети, чьи родители принимали или принимают участие в обеспечении национальной безопасности и обороны, а также дети других работников сектора безопасности и обороны, включая уволенных со службы.

Для поступления необходимо сдать тесты по истории Украины, диктант по украинскому языку и пройти физическую подготовку. Подать заявку на поступление можно по ссылке.

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