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Хто може вступити до ліцеїв МВС: пояснення

15:07, 4 серпня 2024
МВС відкриває ліцеї безпекового та патріотичного виховання у п'яти містах України.
Хто може вступити до ліцеїв МВС: пояснення
Джерело фото: sobor.com.ua
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Міністерство внутрішніх справ відкриває ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання у Києві, Дніпрі, Івано-Франківську, Вінниці та Кривому Розі. Навчання у цих закладах розпочнеться вже з нового навчального року, повідомляє Мінреінтеграції.

Ліцеї орієнтовані на виховання патріотично налаштованої, вмотивованої та дисциплінованої молоді, яка зможе в майбутньому поповнити лави правоохоронців, рятувальників і військовослужбовців. До навчання запрошуються учні, які закінчили 9 класів і мають базову середню освіту.

До ліцеїв можуть вступити діти військовослужбовців, поліцейських та осіб цивільного захисту, які загинули, зникли безвісти або стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків. Також право на вступ мають діти, чиї батьки брали або беруть участь у забезпеченні національної безпеки та оборони, а також діти інших працівників сектору безпеки та оборони, включаючи звільнених зі служби.

Для вступу необхідно скласти тести з історії України, диктант з української мови та пройти фізичну підготовку. Подати заявку на вступ можна за посиланням.

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