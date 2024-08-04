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Дональд Трамп кинувся ображати Камалу Гарріс після її відмови від дебатів на Fox News

11:13, 4 серпня 2024
Дональд Трамп заявив, що у демократки Камали Гарріс нібито «низький IQ» і що їй бракує «розумових здібностей» для дебатів із ним.
Дональд Трамп кинувся ображати Камалу Гарріс після її відмови від дебатів на Fox News
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Як відомо, штаб Камали Гарріс не підтримує ідею дебатів на Fox News, яку запропонував Дональд Трамп.

Після цього кандидат у президенти США Дональд Трамп поглузував над Камалою Гарріс.

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп накинуся з образами на Гарріс. Він заявив, що у демократки нібито «низький IQ» і що їй бракує «розумових здібностей» для дебатів із ним, а також назвав її «тупою».

«Я побачу її 4 вересня або не побачу взагалі», - написав республіканець, маючи на увазі дату проведення дебатів.

Також Трамп повторив свою заяву на мітингу у штаті Джорджія: «Ми зробимо це з Fox, якщо вона з'явиться. Я не думаю, що вона з'явиться».

Він також заявив, що Гарріс «може читати з телесуфлера», але не говорити у прямому ефірі.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Камала Гарріс офіційно отримала необхідну кількість голосів делегатів, щоб стати кандидатом у президенти США.

Камала Гарріс випередила Дональда Трампа за рейтингом у ключових штатах.

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