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Мін'юст США подав позов проти TikTok та ByteDance за порушення конфіденційності дітей

11:31, 4 серпня 2024
Мін'юст США вимагає від ByteDance до $51 744 за кожне порушення на день.
Мін'юст США подав позов проти TikTok та ByteDance за порушення конфіденційності дітей
Джерело фото: Getty Images
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Міністерство юстиції США подало позов проти соціальної мережі TikTok і її материнської компанії ByteDance через недотримання законодавства про захист конфіденційності дітей. Згідно з урядовими заявами, TikTok порушив Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті, не отримуючи згоду батьків на збір особистої інформації дітей віком до 13 років. Про це повідомляє Reuters.

Позов є черговим кроком США проти TikTok та ByteDance через побоювання, що компанія може використовувати величезні обсяги даних американських користувачів у інтересах китайського уряду та впливати на контент на платформі, що може зашкодити американському суспільству.

Федеральна торгова комісія (FTC) та Міністерство юстиції заявили, що TikTok свідомо дозволяв дітям створювати акаунти та обмінюватися відео і повідомленнями на платформі, не отримуючи необхідної згоди від їхніх батьків. За даними уряду, мільйони американських дітей віком до 13 років користуються TikTok, який збирає та зберігає їхню особисту інформацію.

Голова FTC Ліна Хан наголосила, що «TikTok свідомо і неодноразово порушував конфіденційність дітей, загрожуючи безпеці мільйонів дітей по всій країні». FTC вимагає штраф у розмірі до 51 744 доларів США за кожне порушення на день.

Представники TikTok не дали коментарів щодо позову, але у червні компанія заявила про своє розчарування тим, що FTC продовжує судові розгляди замість спільного пошуку рішення. У 2020 році стало відомо, що FTC і Міністерство юстиції США розслідують звинувачення в порушенні угоди 2019 року, яка мала захистити конфіденційність дітей.

TikTok, який має близько 170 мільйонів користувачів у США, також стикається з вимогами продати американські активи до 19 січня або зіткнутися з можливою забороною. Минулого року компанія отримала штрафи від Європейського союзу та Великої Британії за обробку даних дітей.

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