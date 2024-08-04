Минюст США подал иск против TikTok и ByteDance за нарушение конфиденциальности детей

Минюст США требует от ByteDance до $51 744 за каждое нарушение в день.

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Министерство юстиции США подало иск против социальной сети TikTok и ее материнской компании ByteDance из-за несоблюдения законодательства о защите конфиденциальности детей. Согласно правительственным заявлениям, TikTok нарушил Закон о защите конфиденциальности детей в Интернете, не получая согласие родителей на сбор личной информации детей в возрасте до 13 лет. Об этом сообщает Reuters.

Иск является очередным шагом США против TikTok и ByteDance из-за опасений, что компания может использовать огромные объемы данных американских пользователей в интересах китайского правительства и влиять на контент на платформе, что может навредить американскому обществу.

Федеральная торговая комиссия (FTC) и Министерство юстиции заявили, что TikTok сознательно позволял детям создавать аккаунты и обмениваться видео и сообщениями на платформе, не получая необходимого согласия от их родителей. По данным правительства, миллионы американских детей в возрасте до 13 лет пользуются TikTok, который собирает и хранит их личную информацию.

Председатель FTC Лина Хан подчеркнула, что «TikTok сознательно и неоднократно нарушал конфиденциальность детей, угрожая безопасности миллионов детей по всей стране». FTC требует штраф в размере до 51 744 долларов США за каждое нарушение в день.

Представители TikTok не дали комментариев по иску, но в июне компания заявила о своем разочаровании тем, что FTC продолжает судебные разбирательства вместо совместного поиска решения. В 2020 году стало известно, что FTC и Министерство юстиции США расследуют обвинения в нарушении соглашения 2019 года, которое должно было защитить конфиденциальность детей.

TikTok, который имеет около 170 миллионов пользователей в США, также сталкивается с требованиями продать американские активы до 19 января или столкнуться с возможным запретом. В прошлом году компания получила штрафы от Европейского союза и Великобритании за обработку данных детей.

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