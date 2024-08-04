Дональд Трамп бросился оскорблять Камалу Харрис после ее отказа от дебатов на Fox News

Дональд Трамп заявил, что у демократки Камалы Харрис якобы «низкий IQ» и что ей не хватает «умственных способностей» для дебатов с ним.

Как известно, штаб Камалы Харрис не поддерживает идею дебатов на Fox News, предложенную Дональдом Трампом.

После этого кандидат в президенты США Дональд Трамп начал насмехаться над Камалой Харрис.

В своей социальной сети Truth Social Трамп накинусь с оскорблениями на Харрис. Он заявил, что у демократки якобы «низкий IQ» и что ей не хватает «умственных способностей» для дебатов с ним, а также назвал ее «тупой».

«Я увижу ее 4 сентября или не увижу вообще», – написал республиканец, имея в виду дату проведения дебатов.

Также Трамп повторил свое заявление на митинге в штате Джорджия: «Мы сделаем это с Fox, если она появится. Я не думаю, что она появится».

Он также заявил, что Харрис может читать с телесуфлера, но не говорить в прямом эфире.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Камала Гаррис официально получила необходимое количество голосов делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США.

Камала Гаррис опередила Дональда Трампа по рейтингу в ключевых штатах.

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