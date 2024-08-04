В Одессе грузовик столкнулся с автомобилем ГСЧС: пострадали водители и пешеход

Спасатели ехали на вызов с включенной сиреной, когда их автомобиль столкнулся с грузовиком.

В Одессе произошло столкновение между продуктовым грузовиком и автомобилем ГСЧС. В результате инцидента пострадали три человека, включая пешехода. Об этом сообщает полиция Одесской области.

Авария произошла около 8 часов утра 4 августа на перекрестке улиц Троицкой и Ришельевской. По предварительным данным полиции Одесской области, спасатели ехали на вызов с включенной сиреной и проблесковыми маячками со стороны улицы Ришельевской, когда их автомобиль столкнулся с грузовиком, который двигался на зеленый свет со стороны улицы Троицкой. В результате столкновения автомобили были отброшены на обочину, где в это время находилась пешеходка.

В больницу с различными телесными повреждениями были доставлены 28-летний водитель пожарной машины, 40-летний водитель грузовика и 50-летняя женщина. Все они получают медицинскую помощь. Водители будут проверены на состояние опьянения.

Полицейские проводят расследование для установления полных обстоятельств происшествия и предоставления ей правовой квалификации. Правоохранители призывают участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения и обращают внимание на необходимость предоставления дорогу транспортным средствам экстренных служб.

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