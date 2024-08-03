В Укрэнерго сообщили, в каком случае отключения света могут вернуться

При жаре выше 30 градусов ситуация в энергосистеме может измениться, – глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Если в Украину вернется жара выше 30 градусов, ситуация в энергетике может измениться к худшему. Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что в течение последней недели ограничения на потребление электроэнергии не применялись, они не запланированы и в эти выходные.

"Это важное облегчение для всех украинцев, но я должен напомнить, что расслабляться мы не имеем права: повреждения энергосистемы значительны, вызовы перед нами тоже. Жара выше 30 градусов еще может вернуться и тогда ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за нашими сообщениями и за сообщениями ваших облэнерго", – сообщил Кудрицкий.

По его словам, сейчас идет подготовка к отопительному сезону. В частности, Украина активно работаем с польской стороной, чтобы увеличить технические возможности и объем снабжения электроэнергией осенью и зимой.

Нарабатываются варианты, которые должны компенсировать дефицит, вызванный российскими атаками.

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