Питание донора: в Минздраве дали рекомендации, что есть перед донацией крови

Еда, употребленная донором перед сдачей крови, имеет чрезвычайно важное значение. Даже небольшое лакомство, съеденная перед сдачей, может повлиять на показатели крови, из-за чего донорство может быть невозможным. В Минздраве дали советы по питанию перед донацией крови.
Что рекомендуют есть перед донацией крови?
В день донации пейте много воды, сладкого чая или компота из сухофруктов.
За несколько часов до сдачи крови съешьте легкий завтрак: вареные крупы на воде или макароны без сливочного масла. Можно также съесть хлеб, сушку, домашние сухари, овсяное печенье.
Разрешено нежирную пропаренную рыбу и отварное мясо. Однако некоторые центры крови просят отказаться от мяса и рыбы уже накануне донации - уточните это, когда будете планировать сдавать кровь.
Важно пить достаточно жидкости до и после донации. Полезно увеличить потребление продуктов с высоким содержанием железа и витамина С.
Что не стоит есть перед донацией?
Еда, алкоголь или лекарство могут повлиять на определенные показатели крови, поэтому советуем отказаться от некоторых продуктов.
Через трое суток:
Через двое суток:
Через полтора суток:
В сутки до донации:
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