Питание донора: в Минздраве дали рекомендации, что есть перед донацией крови

В день сдачи крови нужно пить много воды, сладкого чая или компота из сухофруктов.

Еда, употребленная донором перед сдачей крови, имеет чрезвычайно важное значение. Даже небольшое лакомство, съеденная перед сдачей, может повлиять на показатели крови, из-за чего донорство может быть невозможным. В Минздраве дали советы по питанию перед донацией крови.

Что рекомендуют есть перед донацией крови?

В день донации пейте много воды, сладкого чая или компота из сухофруктов.

За несколько часов до сдачи крови съешьте легкий завтрак: вареные крупы на воде или макароны без сливочного масла. Можно также съесть хлеб, сушку, домашние сухари, овсяное печенье.

Разрешено нежирную пропаренную рыбу и отварное мясо. Однако некоторые центры крови просят отказаться от мяса и рыбы уже накануне донации - уточните это, когда будете планировать сдавать кровь.

Важно пить достаточно жидкости до и после донации. Полезно увеличить потребление продуктов с высоким содержанием железа и витамина С.

Что не стоит есть перед донацией?

Еда, алкоголь или лекарство могут повлиять на определенные показатели крови, поэтому советуем отказаться от некоторых продуктов.

Через трое суток:

Черника.

Через двое суток:

Копченость, острая, пряная и жареная пища.

Свекла.

Чипсы, сухарики, халва, семена, снеки, сладкие магазинные напитки, кетчуп, майонез, другие соусы и маринады.

алкоголь, энергетические напитки.

Через полтора суток:

Колбасные изделия.

В сутки до донации:

Молочные продукты и яйца.

Орехи, финики и бананы.

Соленья.