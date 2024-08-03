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Харчування донора: у МОЗ дали рекомендації, що їсти перед донацією крові

14:37, 3 серпня 2024
У день здачі крові треба пити багато води, солодкого чаю або компоту із сухофруктів.
Харчування донора: у МОЗ дали рекомендації, що їсти перед донацією крові
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Їжа, спожита донором перед здачею крові, має надзвичайно важливе значення. Навіть дрібний смаколик, з'їдений перед здачею, може вплинути на показники крові, через що донорство може бути неможливим. У МОЗ дали поради щодо харчування перед донацією крові.

Що рекомендують їсти перед донацією крові?

У день донації пийте багато води, солодкого чаю або компоту із сухофруктів.

За кілька годин до здачі крові з’їжте легкий сніданок: варені крупи на воді чи макарони без вершкового масла. Можна також з'їсти хліб, сушку, домашні сухарі, вівсяне печиво.

Дозволено нежирну пропарену рибу та відварене м'ясо. Проте деякі центри крові просять відмовитися від м'яса та риби вже напередодні донації – уточніть це, коли плануватимете здавати кров.

Важливо пити достатньо рідини до і після донації. Корисно збільшити споживання продуктів з високим вмістом заліза та вітаміну С.

Що не варто їсти перед донацією?

Їжа, алкоголь чи ліки можуть вплинути на певні показники крові, тому радимо відмовитися від деяких продуктів.

За три доби:

  • Чорниця.

За дві доби:

  • Копченості, гостра, пряна та смажена їжа.
  • Буряк.
  • Чипси, сухарики, халва, насіння, снеки, солодкі магазинні напої, кетчуп, майонез, інші магазинні соуси та маринади.
  • Алкоголь, енергетичні напої.

За півтори доби:

  • Ковбасні вироби.

За добу до донації:

  • Молочні продукти та яйця.
  • Горіхи, фініки та банани.
  • Соління.

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