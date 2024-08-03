В Укренерго повідомили, в якому випадку відключення світла можуть повернутися

При спеці вище 30 градусів ситуація в енергосистемі може змінитися, - голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Якщо в Україну повернеться спека вище 30 градусів, ситуація в енергетиці може змінітися на гірше. Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він зазначив, що протягом останнього тижня обмеження на споживання електроенергії не застосовувалися, вони не заплановані і на ці вихідні.

"Це важливе полегшення для всіх українців, але я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж. Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за нашими повідомленнями і за повідомленнями ваших обленерго", – повідомив Кудрицький.

За його словами, наразі йде підготовка до опалювального сезону. Зокрема, Україна активно працюємо з польською стороною, щоб збільшити технічні можливості і обсяг постачання електроенергії восени і взимку.

Напрацьовуються варіанти, які мають компенсувати дефіцит, спричинений російськими атаками.

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