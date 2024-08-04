Одесский порт объявил аукцион на продажу судна «Адмирал Де Рыбас»

Государственное предприятие "Одесский порт" объявило о продаже судна "Адмирал Де Рыбас", включая все оборудование. Аукцион состоится 21 августа, и стартовая цена лота составляет 22,5 миллиона гривен. Информация об этом появилась на веб-портале Prozorro.Sale.
Судно "Адмирал Де Рибас" находилось в отстое с 26 декабря 2017 года до 21 ноября 2019 года, после чего эксплуатировалось в бербоут-чартере. Судно имеет следующие основные характеристики:
- Тип: генеральное грузовое
- Флаг: Украина
- Порт приписки: Одесса
- Место постройки: Словакия
- Валовая вместимость (GRT): 2,446
- Чистая вместимость (NRT): 957
- Длина: 81,8 метра
- Ширина: 12,8 метра
- Высота борта: 7,1 метра
- Осадка: 5,48 метра
- Дедвейт: 3,680 тонн
- Материал корпуса: сталь
Судно было построено в 1994 году и продается с полным набором оборудования, в который входят:
- Шлюпка дежурная
- Охранное оповещение "TT-3000SSA"
- Радиолокационная станция "FURUNO-2125"
- Два спасательных плота "Викинг-20"
- Газоанализатор "Комета-4"
- Судовая аппаратура "АИС Т111"
- Спутниковое оборудование "FURUNO"
- Газоанализатор "Комета-1"
- Контейнер для хранения магнитного компаса
- Холодильники "REGAL" и "INDESIT"
- Тестомешалка профессиональная
- Трап переходный
- Радиостанция "ICOM 1500"
- Стиральные машины "HAIER" и "ZANUSSI"
- Сушильная машина "INDESIT"
- Дыхательный аппарат для пожарного снаряжения
- Электроплита четырех конфорная
- Микроволновая печь "SHARP"
- Копировальный аппарат "MINOLTA"
- Телевизоры "LG" и "PHILIPS" (20 дюймов)
- Электрочайник из нержавеющей стали
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