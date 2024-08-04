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Одесский порт объявил аукцион на продажу судна «Адмирал Де Рыбас»

16:01, 4 августа 2024
Стартовая цена на судно «Адмирал Де Рыбас» стартует с 22,5 млн гривен.
Одесский порт объявил аукцион на продажу судна «Адмирал Де Рыбас»
Источник фото: prozorro.sale
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Государственное предприятие "Одесский порт" объявило о продаже судна "Адмирал Де Рыбас", включая все оборудование. Аукцион состоится 21 августа, и стартовая цена лота составляет 22,5 миллиона гривен. Информация об этом появилась на веб-портале Prozorro.Sale.

Судно "Адмирал Де Рибас" находилось в отстое с 26 декабря 2017 года до 21 ноября 2019 года, после чего эксплуатировалось в бербоут-чартере. Судно имеет следующие основные характеристики:

- Тип: генеральное грузовое

- Флаг: Украина

- Порт приписки: Одесса

- Место постройки: Словакия

- Валовая вместимость (GRT): 2,446

- Чистая вместимость (NRT): 957

- Длина: 81,8 метра

- Ширина: 12,8 метра

- Высота борта: 7,1 метра

- Осадка: 5,48 метра

- Дедвейт: 3,680 тонн

- Материал корпуса: сталь

Судно было построено в 1994 году и продается с полным набором оборудования, в который входят:

- Шлюпка дежурная

- Охранное оповещение "TT-3000SSA"

- Радиолокационная станция "FURUNO-2125"

- Два спасательных плота "Викинг-20"

- Газоанализатор "Комета-4"

- Судовая аппаратура "АИС Т111"

- Спутниковое оборудование "FURUNO"

- Газоанализатор "Комета-1"

- Контейнер для хранения магнитного компаса

- Холодильники "REGAL" и "INDESIT"

- Тестомешалка профессиональная

- Трап переходный

- Радиостанция "ICOM 1500"

- Стиральные машины "HAIER" и "ZANUSSI"

- Сушильная машина "INDESIT"

- Дыхательный аппарат для пожарного снаряжения

- Электроплита четырех конфорная

- Микроволновая печь "SHARP"

- Копировальный аппарат "MINOLTA"

- Телевизоры "LG" и "PHILIPS" (20 дюймов)

- Электрочайник из нержавеющей стали

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